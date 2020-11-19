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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Akşener: 'Faiz açıklaması, 'Güçlendirilmiş Parlementer Sistem'e geçişin mecburi hale geldiğini gösteriyor'

ANKARA - Akşener: 'Faiz açıklaması, 'Güçlendirilmiş Parlementer Sistem'e geçişin mecburi hale geldiğini gösteriyor'

ANKARA - Akşener: "Faiz açıklaması, 'Güçlendirilmiş Parlementer Sistem'e geçişin mecburi hale geldiğini gösteriyor" - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasıANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşme sonrası açıklama yaptı. (3)

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