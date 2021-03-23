ANKARA - AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için hazırlıklar devam ediyor
- AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için Ankara Kapalı Spor Salonunda devam eden hazırlıklar - Salona asılan pankartlar ve dövizler - Salona asılan dev ekranlar - Sahne düzenlemesi ve delegelerin oturacağı sandalyelerANKARA (AA) - AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi için Ankara Kapalı Spor Salonu'nda hazırlıklar devam ediyor
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