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ANKARA -2) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 genç üniversitemizin, proje kapsamına alınan 63 bölümündeki öğrencileri bazı dersleri bu 12 üniversitenin kıdemli hocalarından alacaklar"-"Hala bu üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenler var"-"Bugün dünyanın dört bir yanından 200 bini aşkın öğrenci geleceğe bizim üniversitelerimizde hazırlanıyor. UNESCO’nun verilerine Türkiye, uluslararası öğrenci çekmede dünyada ilk 10 ülke arasına girme başarısı gösterdi"-"Yükseköğretimde kalite yarışı, sürekli daha iyiyi arayan bir uğraş ve hiçbir zaman bitmeyecek bir süreçtir"-"Anadolu’da yaktığımız bu meşalelerin aydınlığını her yıl artırması için YÖK Anadolu Projesi gibi yeni atılımları ve yeni projeleri önemli görüyoruz"-"İtalya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen en son Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansı’nda ülkelerin yükseköğretim alanındaki karnelerini gösteren bir rapor yayınlandı"-"Toplam 13 başlık üzerinden yapılan değerlendirmede Türk yükseköğretim sisteminin tam puan aldığı başlık sayısı 4’ten 5’e çıkarken, hiçbir alanda gerileme kaydedilmedi"-"Buradaki amaç, eğitimdeki kaliteyi artırmak ve mezun niteliğini yükseltmektir. Buralardaki genç akademisyenlerin de kıdemli üniversitelerin araştırma alt yapılarından, kütüphane imkanlarından yararlanabilmelerini, ortak yayın ve projeler yürütebilmelerini sağlayacağız"-"2006’dan sonra kurulan diğer üniversiteleri de bu kapsama dahil edeceğiz. Burada öne çıkan husus, projenin tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak köklü üniversitelerdeki kıdemli öğretim üyelerince yürütülmesidir" ANKARA



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı’na katıldı.





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