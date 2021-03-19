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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Ambulansın çarptığı engelli genç metrelerce sürüklendi...Feci kaza kamerada

Ambulansın çarptığı engelli genç metrelerce sürüklendi...Feci kaza kamerada

- Kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Kamerası Engelli Genç Sağlık Ekipleri 

-- Engelli gencin hastanedeki fotoğrafı

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’da seyir halindeki ambulansın çarptığı down sendromlu genç metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, öğle saatlerinde Şehzadeler ilçesi Utku Mahallesi 8 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki ambulans, karşıdan karşıya geçmek için bir anda yola fırlayan down sendromlu 30 yaşındaki Şefik Aslan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle tahlisiz genç metrelerce sürüklendi. Hemen ambulanstan inen sağlık ekipleri yaralı gence olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Şefik Aslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (ÖND-
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