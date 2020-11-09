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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Ambulansı sollamaya çalışan otomobil karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı - NEVŞEHİR

Ambulansı sollamaya çalışan otomobil karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı - NEVŞEHİR

- Olay yerine çekilen güvenlik şeridi - Ekiplerin kaza yeri incelemesi yapması - Kaza yapan araçlardaki hasarNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.M.A. yönetimindeki otomobil, Balcın köyü yakınlarında, Y.K. idaresindeki 50 AB 838 plakalı ambulansı sollamaya çalıştığı sırada karşı yönden gelen S.Ö'nün kullandığı 50 LC 175 plakalı kamyonetle çarpıştı.Kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan ambulans tarlaya savruldu.Kazada kamyonet sürücüsü S.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.Otomobil sürücüsü M.A, otomobildeki Ş.A. ve N.A. ile ambulans sürücüsü Y.K. ile sağlık görevlileri M.S. ve S.S. yaralandı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.A. ile Ş.A. ve N.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Trafik Kazası Bild Direksiyon Trol 

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