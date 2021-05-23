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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
AMASYA - Tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta yangın çıktı

AMASYA - Tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta yangın çıktı

- Yeşilırmak kenarındaki otel olarak kullanılan bir konağın yanması - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Amasya 'da tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta yangın çıktı - Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyorAMASYA (AA) - Amasya 'da Yeşilırmak kenarında bulunan tarihi yalıboyu evlerinin olduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.Yeşilırmak kenarındaki ahşap tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alandaki otel olarak de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve 3 katlı tarihi konağa yayılan yangına, vatandaşların haber vermesi üzerine Amasya Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Polis ekipleri, yangının büyümesi ihtimali üzerine tarihi konağın etrafındaki diğer ahşap evleri de boşalttı.Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ahşap Ev Yangına Müdahale 

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