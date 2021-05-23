AMASYA - Tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta çıkan yangının hasarı gündüz görüntülendi
- Tarihi yalıboyu evlerinin bulunduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta çıkan yangının hasarı gündüz görüntülendiAMASYA - Amasya 'da Yeşilırmak kenarında bulunan tarihi yalıboyu evlerinin olduğu alandaki otel olarak kullanılan konakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülen yangının hasarı gündüz görüntülendi.
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