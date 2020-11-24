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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
AMASYA - Suluova'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

AMASYA - Suluova'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

- Kaza yerindeki ekipler - Kaza yapan araçlardaki hasar - Yolun trafiğe açılmasıSuluova’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralıAMASYA (AA) – Suluova ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Samsun'dan Amasya 'ya giden Meftun Akbaba idaresindeki 05 ABD 173 plakalı tır, aynı yönde seyreden Sefacan Yılmaz’ın kullandığı 16 EM 062 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

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