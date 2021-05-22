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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AMASYA - İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

AMASYA - İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiAMASYA (AA) - Amasya ’nın Taşova ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Hüseyin Esen (41) idaresindeki 05 EF 840 plakalı otomobil, Dörtyol köyü mevkisinde, karşı yönden gelen Serdar Şenel ’in (41) kullandığı 34 BKP 811 plakalı otomobille çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada, sürücüler ile araçlardaki Gülten ve Burak Şenel ile Güzeyde Mızrak yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma 

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