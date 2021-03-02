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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Amasya’da korona virüs denetimleri artırıldı, sokakta sigara içenlere ceza kesildi

Amasya’da korona virüs denetimleri artırıldı, sokakta sigara içenlere ceza kesildi

Elinde sigarayla tespit edilen vatandaşa işlem yapılması. Vatandaşın kendisini savunması. Denetimlerden ve HES kontrollerinden detaylar. Polislerin anons yapması. Maskesi kirli olan yaşlı bir vatandaşa polisin maske vermesi. Yaşlı bir vatandaşın açıklamaları.

( AMASYA ) - AMASYA

Aritas Kalaba Alabalık Sigara Polis Ekipleri 


- Korona virüs (Kovid-19) vaka haritasına göre çok yüksek riskli kategoride yer alan Amasya’da denetimler artırıldı. Denetim yapan polis ekipleri sokakta sigara içenlere ceza uyguladı. Kentte normalleşme sürecine geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri vatandaşları maske ve sosyal mesafe kurallarına karşı uyardı. Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin etmek amacıyla halkın kalabalık halde olduğu tüm cadde, sokak ve meydanlarda daha önceden yasaklanmasına rağmen sigara kullanan vatandaşlar tespit edilerek işlem yapıldı. Ekiplerin sigara içtiğini belirleyerek hakkında işlem yaptığı 80 yaşındaki Zahid Yıldırım, “Daha yeni yakmıştım” sözleriyle kendisini savunmaya çalıştı. HES kodu kontrolü de yapan ekipler maskesi eskiyen vatandaşlara da maske dağıttı.
(MÇ-SLH-Y)
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