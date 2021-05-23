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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Amasya'da kömürlükte çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu

Amasya'da kömürlükte çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu

İtfaiye ekiplerin yangın söndürme çalışması

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-Yanan yerden detay görüntü

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya'da tek katlı bir evin kömürlük kısmında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu, alevler yanında bulunan eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Suluova ilçesinin Hacıhayta Mahallesi Tarlalar Sokak üzerinde bulunan Metin Kasapoğlu'na ait tek katlı bir evin kömürlük kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede kömürlüğün üzerinde bulunan çatıyı ve çevresini sardı. Olayı gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Suluova Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek bitişikteki evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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