Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Amasya'da ırmağa düşen köpeği itfaiye kurtardı

Amasya'da ırmağa düşen köpeği itfaiye kurtardı

Irmaktaki köpek detay görüntüler

Mahsur Kaldı Alışveriş Köpek Kamera İtfaiye Eri 

-İtfaiyenin olay yerine gelme görüntüsü
-İtfaiye erleri köpek kurtarma detay görüntüler
-Kurtarılan köpek detay görüntü
-Veteriner gazeteci aşılama görüntüsü
-İtfaiye gidiş görüntüsü
-Vatandaş röportaj

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Taşova ilçesinde ırmağa düşüp bataklığa saplanan köpeği, itfaiye eri kurtararak kıyıya çıkardı.Yeşilırmak’ta bir köpeğin mahsur kaldığını ve bağırdığını duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ırmağın kenarında bataklığa saplanan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.Taşova Belediyesi itfaiye erleri, suya yaklaşarak köpeği mahsur kaldığı yerden “köpek yakalama aleti” ile kurtardı. Kurtarılan köpeğin, yaralı olduğu, sol arka bacağının üstüne basamadığı kameralara yansıdı. Yaralı köpeğin muayenesinin yapılması için belediye veterineri çağırıldı. Olay yerine gelen veteriner incelemesini yaptıktan sonra, köpeğin aşısının yapılması için haberi görüntüleyen gazeteciden yardım istedi. Gazeteci köpeğin kaçmaması ve saldırmaması için tutarak veterinerin aşılamasına yardım etti.Köpeğin suda olduğunu ve bağırışını duyan vatandaş Yusuf Kervan, “Market alışverişinden dönerken, ırmak kıyısını tercih ettik. Gelirken çok acı bir köpek sesi duyduk. Sürekli böyle, imdat çağrısı gibi sanki. Baktığımızda otların içerisinde ayakları batmış, sadece kafa kısmı görünüyor. İtfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar hemen geldiler, kurtardılar. Gördüğünüz gibi tedaviye ihtiyacı var galiba. Veterinerimizde tedavi edecek. Hayvanlar hakkında böyle duyarlı olmak, itfaiyemizin, halkımızın çok güzel bir duygu. İnsana huzur veriyor. Mutluluk veriyor” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement