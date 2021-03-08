Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Amasya Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele izin jesti

Amasya Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele izin jesti

- Amasya Belediyesi çalışanlarından görüntü - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın konuşması - Kadın personelin videosuAMASYA (AA) - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, tüm kadın personele bir günlük izin verdi.Başkan Sarı, gazetecilere, Amasya 'da kadınlara bir gün değil, her gün değer verildiğini, bu değerin bir ölçütü olarak bugün çalışan 273 kadın personele izin verdiklerini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü denilince önce annenin, yani var oluş sebeplerinin bir tanesinin akıllara geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:"Biz bu manada hem belediye çalışmalarımızda hem de kendi seçim dönemimizde kadınlara çok ehemmiyet gösterdik, önem verdik. 'Bu güne özel ne yapalım?' diye düşündük. Dünya Kadınlar Günü'nde herkes gibi çıkıp, 'Efendim işte Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum' deyip kısadan bahsetmek yerine dedik ki, bir jest yapalım. Tüm müdürlüklerimize talimat verdik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personelimiz izinlidir. Aşağı yukarı 1161 personelimiz var. Dörtte biri takriben kadın. Amasya Belediyesinde çalışan kadınlarımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile tarafımızdan izinlidirler."Belediye çalışanlarının geçen yıl olduğu gibi kentteki kadınlara çiçek dağıtacağını anlatan Sarı, şunları kaydetti:"Geçtiğimiz günlerde, Samsun'da münasebetsiz, hiç kabul edilemez bir olayla karşılaştık, kınıyorum, lanetliyorum. Diyorum ki, koruma ve korunma kadınlara da olmalı. Bu manada kadınlara uzanan eller kırılsın diyorum, lanetliyorum. Şehir içinde Belediyemiz tarafından yapılan yaklaşık 17 tane büfe sadece hanımlara, kadınlara verilecektir. Bir sokağın adını Hanımeli Sokağı olarak değiştiriyoruz. Burada sadece hanımlarımızın ticaret yapmasına müsaade ediyoruz."Kadın personel de, evlerinden çektikleri videolarla, Başkan Sarı'ya teşekkür etti.

Çalışan Kadın 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı