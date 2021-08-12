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Amasya Belediyesi’nden sel felaketi yaşanan Kastamonu’ya araç ve ekip desteği
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Amasya Belediyesi’nden sel felaketi yaşanan Kastamonu’ya araç ve ekip desteği

Amasya Belediyesi’nden sel felaketi yaşanan Kastamonu’ya araç ve ekip desteği

Araçlardan genel görüntüler

Geçmiş Olsun Sel Felaketi Yangın Allah Felaket 

-Araçların yolcu edilmesi
-Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özel'in açıklaması

( AMASYA ) --Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı:-“Yaraların sarılması için her türlü katkıya hazırız” AMASYA

- Amasya Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine 4 araç ve 5 personel gönderdi. Amasya Belediyesi olarak bölgedeki yaraların sarılması için her türlü katkıya hazır olduklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Dayanışmayla aşamayacağımız sorun yok. Bölgedeki hemşerilerimizin neye ihtiyacı varsa yanlarındayız. Gücümüz neye yetiyorsa destek olmak için her zaman hazırız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özel ise, “Ülkemiz son 15-20 gündür yangınlar ve sel felaketleri ile mücadele ediyor. Bu anlamda devletimiz güçlüdür. Milletimiz bir ve beraberdir. Bu zor günleri dayanışma içerisinde hep birlikte inşallah aşacağız” diye konuştu.

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