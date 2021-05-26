Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Amasya Belediye Başkanı Sarı: “Biz su patlağı ararken yeni döşenmiş boru bulduk”

Amasya Belediye Başkanı Sarı: “Biz su patlağı ararken yeni döşenmiş boru bulduk”

Belediye Başkanının açıklamaları

İçme Suyu Bulduk 

-İçme suyu hattı ve borulardan görüntüler.
-Çalışmalardan detaylar.

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, içme suyu hattında yaşanan arızaları gidermek için yaptıkları çalışma sırasında önceki yıllarda döşenmesine karşın kullanılmadığını belirledikleri yeni su borularıyla karşılaştıklarını açıkladı.
Başkan Sarı, “Biz su patlağı ararken yeni döşenmiş boru bulduk” dedi.
55 Evler Mahallesi’nde ekiplerin çalışma sürdürdüğü alandaki incelemesi sonrası açıklamada bulunan Başkan Sarı, “Birkaç ay önce Kirazlıdere’de ana depomuzun bulunduğu alanda çalışma başlattık. 4 kilometrelik bir yol. Her gün su patlıyor. Eştiğimizde hemen ana borunun yan tarafında yeni bir boru döşendiğini gördük” diye konuştu.
Durumla ilgili detaylı bilgiler edindiğinde boruların 6 yıl önce hatta döşendiğini ancak kullanılmadığına değinen Mehmet Sarı, “Koca koca borular döşenmiş. Yan tarafta yatıyor. Üstü kapatılmış. Su bağlanmamış. Çok tuhaf bir şey değil mi? Gerçeklerle Amasya halkını tanıştırmak istiyoruz. Bir bilen varsa gelsin bana anlatsın. Yaptığım araştırmaya göre AB fonundan yapılmış. Neden bağlantısı yapılmamış. Orasını bilemiyorum” şeklinde konuştu.
Arızaları gidermek için kentin önemli bir kısmında su kesintileri yaşandığını anlatan Mehmet Sarı, yeni döşenmiş borulara yapılan bağlantılarla sorunların çözüme kavuşturulacağını ifade etti.
Önceki Belediye Başkanı Cafer Özdemir ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi.

(MÇ-SLH-Y)
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement