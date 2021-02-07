Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Alkollü sürücü ve arkadaşı polisi alarma geçirdi, nefes kesen kovalamaca karakolda bitti

Alkollü sürücü ve arkadaşı polisi alarma geçirdi, nefes kesen kovalamaca karakolda bitti

Dur ihtarına uymayan otomobil detay

Alkollü Sürücü Sürücü Belgesi Polis Merkezi Araç Kullanmak Polis Ekipleri 

-araçtaki alkol şişeleri
-Kelepçelenen Emre Gözütok detay
-Polis ekipleri detay
-Emre G ve Murat K polis otosuna alınması detay
-Emre G alkolmetreyi üflemesi detay
-Otomobilin çekiciye yüklenmesi detay
-Genel detaylar

( ANTALYA )- Antalya sokaklarında yarım saat süren kovalamaca sonunda iki kişi kelepçelenerek gözaltına alındı- 1.56 promil alkollü sürücü ve arkadaşı polis merkezine götürülürken araç otoparka çekildi- Polisten kaçan sürücü ve arkadaşına 13 bin TL idari para cezası uygulandı ANTALYA

- Antalya’da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü otomobil sürücüsü, nefes kesen kovalamacanın ardından yakalandı. Polis tarafından yere yatırılarak kelepçelenen sürücü ile arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken toplamda 12 bin 959 TL para cezası kesildi. Olay, Muratpaşa ilçesi Tedaş Kavşağı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlaması için uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendiği 15 NR 165 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsü, ters yönden Aspendos bulvarına doğru kaçmaya başladı.
Polis ekiplerinin takip ettiği otomobil sürücüsü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, yarım saatlik kovalamaca sonunda otomobili Aspendos bulvarı üzerinde önünü keserek durdurdu. Polis, isminin Emre G. (21) olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü ile yanındaki Murat K. isimli yolcuyu (21) araçtan indirip, kelepçeleyerek gözaltına aldı. Araçta ve şüphelilerin üst aramasını yapan polis iki kişiyi polis otosuna bindirdi. Yapılan kontrolde Emre G’nin 1.56 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ve arkadaşı sağlık kontrolünün ardından, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. İkiliye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlali, tehlikeli araç kullanmak, alkolü araç kullanmak, sürücü belgesi yanında bulundurmamak, tehlikeli şerit değiştirmek, ters yönde araç kullanmak, ‘dur’ ihtarına uymama ve maske takmama gibi suçlardan toplam 12 bin 959 TL para cezası kesildi. Polis ekiplerinin çekici çağırmasıyla durdurulan otomobil ise otoparka çekildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı