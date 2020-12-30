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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta geçip tankere çarptı

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta geçip tankere çarptı

Kaza Yerinden Genel Görüntü

Alkollü Sürücü Polis Kırmızı Işık Yakıt Tankeri Polis Ekipleri 

-kazaya Karışan Araçlardan Genel Ve Detay
-polisin İnceleme Yapması
-polisin Alkol Kontrolü Yapılması
-aracın Çekiciye Yüklenmesi

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kırmızı ışıktan geçen alkollü sürücü yakıt tankerine çarptı. Kazada şans seri yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre kaza, Nüfus Müdürlüğü Kavşağı’nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Koru Mahallesine bağlanan tali yoldan Antalya Mersin D400 Karayoluna doğru seyir halinde olan, 07 UM 574 plakalı otomobilin sürücüsü M.Y.S. (65) kırmızı ışıkta geçerek Alanya istikametinden gelen 07 UK 701 plakalı yakıt tankerine çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 07 UM 574 plakalı otomobil kendi etrafında dönerek durabildi. Yakıt tankerinin boş olması ise faciayı önledi. Kaza nedeniyle Alanya-Mersin Karayolu bir süre tek taraflı trafiğe kapatıldı. Otomobil sürücüsü M.Y.S.’ye olay yerine gelen polis ekipleri alkol testi yaptı. Otomobil sürücüsü M.Y.S.’nin alkollü olduğu ortaya anlaşıldı. Hurdaya dönen 07 UM 574 plakalı otomobil çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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