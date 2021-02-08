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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Alkollü halde sokağa çıkıp araç kullandılar, gazetecilere saldırıp tepki gösterdiler

Alkollü halde sokağa çıkıp araç kullandılar, gazetecilere saldırıp tepki gösterdiler

olay yerinden detay

Para Cezası Araç Kullanmak Polis Ekipleri Saldırı Basın Mensupları 

-ekiplerden detay
-sürücü ve arkadaşlarından detay
-araçtan detay

( BURSA )- Kısıtlamada alkollü yakalandı tavırları ‘Pes’ dedirtti BURSA

- Bursa’da kısıtlama sebebiyle devriye gezen polis ekiplerini alkollü araç kullanan sürücüyü durdurdu. Sürücü ve arkadaşı basın mensuplarına zor anlar yaşatırken, tavırları “pes” dedirtti. Sürücü uzun süre polise direnirken, arkadaşı kendini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle devriye gezen polis ekipleri, 16 R 9616 plakalı aracı durdurdu. Hal ve hareketlerinde şüphelenen polis ekipleri araçta bulunan sürücü Muhammet Y(28) ., Eren Başer Ç(25) ., ve Elif A., (24) araçtan indirdi. Araçtan inen Muhammet Y'ye polis ekipleri alkol testi yapmak istedi. Bir süre alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Daha sonra alkolmetreye üfleyen Muhammet Y’nin 98 promil akollü olduğu ortaya çıktı. Basın mensuplarına saldırdı, ardından pişkin hareketler yaptı Eren Başer Ç ., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfürler ederek, saldırdı. Ardından da pişkin harekeleri pes dedirtti Polis ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeyen Eren Başer Ç., basın mensuplarından sigara istedikten sonra çekmeyin diyerek tepki gösterdi. Sürücü ise tepkileri ve gazetecilere olan tavrı dikkatlerden kaçmadı. Alkollü araç kullanma 12 bin TL cezaya bedel oldu Bu anlar ise kameralar tarafından görüntülendi. Ekiplere zorluk çıkarmaya devam eden sürücü ve arkadaşı daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Muhammet Y’nin ehliyetine el konulurken, aracı ise bağlanarak otoparka çekildi. Ayrıca Muhammet Y.’ye ve arkadaşlarına sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 9 bin 450 TL idari para cezası uygulanırken, sürücüye ise ayrıca 900 TL maske cezası yazıldı. Alkollü araç kullanmak suçlarından 1 bin 650 TL para cezası uygulandı.
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