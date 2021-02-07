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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Alkollü araç kullanırken ehliyetini kaptıran avukattan gazeteciye ilginç tepki: 'Beni çekme, bende seni çekerim o zaman'

Alkollü araç kullanırken ehliyetini kaptıran avukattan gazeteciye ilginç tepki: 'Beni çekme, bende seni çekerim o zaman'

Denetimden görüntüler

Polis Denetimi Araç Kullanmak Polis Ekipleri Direksiyon Basın Mensupları 

-Av. Deniz K.' dan görüntüler
-Ceza kesilme görüntüleri
-Sürücünün muhabirle tartışma anı
-Detaylar

( KOCAELİ ) Alkollü araç kullanırken ehliyetini kaptıran avukattan gazeteciye ilginç tepki: "Beni çekme, bende seni çekerim o zaman"- Alkollü araç kullanırken ehliyetini kaptıran avukat direksiyon başında yakalandı- 4 ay önce ehliyetine el konuldu yine ehliyetsiz direksiyona geçti- Polis ekiplerinin ceza kestiği avukat basın mensuplarına sataştı- Ceza kesilince maskesini indirdi sigarasını yaktı KOCAELİ

- Kocaeli’nde 4 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan avukat, yeniden ehliyetsiz direksiyon başına geçince polis denetimde yakalandı. Maskesini indirerek sigara içen kural tanımaz sürücüye 5 bin 396 TL ceza kesildi. Kendisini görüntüleyen gazeteciye ilginç bir tepki veren avukat "Beni çekme, bende seni çekerim o zaman" dedi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Barosuna kayıtlı olarak görev yapan avukat Deniz K., yaklaşık 4 ay önce polis denetiminde alkollü bir şekilde araç kullanırken yakalandı. Ehliyetine el konulan avukat Deniz K., ehliyetsiz bir şekilde yeniden direksiyon başına geçince, İzmit D-100 karayolu üzerinde yapılan denetimlerde bir kez daha polis ekiplerine yakalandı. Polis ekiplerince durdurulan 19 AAB 905 plakalı Honda marka otomobilde ehliyetsiz bir şekilde yakalanan sürücüye 2 bin 698 TL ve araç sahibine ise 2 bin 698 TL ceza kesildi.Ehliyetsiz araç kullandığı için toplamda 5 bin 396 TL ceza kesilen sürücü Deniz K., basın mensuplarına kendisini çekmemelerini söyleyerek münakaşa yaşadı. Kendisini görüntüleyen gazeteciye ilginç bir tepki veren avukat "Beni çekme, bende seni çekerim o zaman" dedi.
Polis ekiplerinin cezai işlem uyguladığı sırada maskesini indiren Deniz K. pandemi kurallarını hiçe sayarak bir de sigara içti. Ceza sonrasında ehliyetli olan bir başka arkadaşı tarafından alınan Deniz K., denetim noktasından ayrıldı.
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