Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Aliyev, işgalden kurtarılan Şuşa şehrini ziyaret etti - “Ermenileri destekleyenler onların ne vahşilikler yaptıklarını gelip görsünler”

- Aliyev, işgalden kurtarılan Şuşa şehrini ziyaret etti - “Ermenileri destekleyenler onların ne vahşilikler yaptıklarını gelip görsünler”

Aliyev ailesinin ziyaretinden görüntüler

Sosyal Medya Restorasyon İlham Harabe Şili 

-Aliyev'in açıklamaları

( BAKÜ ) - Aliyev, işgalden kurtarılan Şuşa şehrini ziyaret etti- “Ermenileri destekleyenler onların ne vahşilikler yaptıklarını gelip görsünler” BAKÜ

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrini ziyaret etti. Aliyev, “Ermenileri destekleyenler onların ne vahşilikler yaptıklarını gelip görsünler” dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ’da bulunan Şuşa kentini ziyaret etti. Aliyev’in eşi Aliyeva sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aliyev ve kızları Aliyev'a ile birlikte işgalden kurtarılan Şuşa şehrini ziyaret ettiklerini belirtti.
Aliyeva’nın paylaştığı görüntüde konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa şehrine gidiş için inşa aşamasında olan “Zafer Yolu” karayoluyla geldiklerini belirterek, Şuşa’ya yeniden gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Aliyev, Vagif’in türbesinin restore edilerek eski haline getirileceğini ve bugünden itibaren restorasyon çalışmalarına başlanacağını açıkladı.
Şuşa şehrini inşa eden Penah Ali Han’ın sarayını ziyaret eden Aliyev, sarayın Ermeniler tarafından harabeye çevrildiğini aktardı. “Sanki buradan vahşi bir kabile gelip geçmiş” Cumhurbaşkanı Aliyev, “Burası tarihi anıttı. Ermeniler topraklarımızı işgal etti, vatandaşlarımızı buradan kovmuş ve tarihi anıtlarımızı yerle bir ederek vahşilik ve barbarlık etmişlerdir. Onları destekleyenler onların ne yaptıklarını gelip görsünler. Sanki buradan vahşi bir kabile gelip geçmiş” ifadelerini kullandı. Aliyev daha sonra Şuşa şehrinde eskiden otel olarak kullanılan Karabağ Oteli’ni ve resim galerisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Aliyev, Ermenilerin Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan devletinin bütçesiyle Şuşa şehrinde inşa ettiği binaları kullandığını belirterek, ”Ermeniler Azerbaycanlıların evlerinde yaşadılar. Ermeniler Şuşa’yı kendilerininmiş gibi tanıtmak istediler. Ancak burada her zaman Azerbaycanlılar yaşadı. Buradaki binaların çoğu zamanını doldurmuş. Bu binalarda incelemelerde bulunmak lazım. Şuşa gibi tabiatı olan bir şehri bu hale getirmek vahşilikten başka bir şey değil” dedi.
Aliyev ayrıca, Şuşa’daki Daşaltı köyünü de ziyaret etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement