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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
- Aliyev: “Hem Rusya hem de Türkiye bizim için iki dost ülke, iki komşumuz ateşkesi denetleme tedbirlerinde yer alacak”

- Aliyev: “Hem Rusya hem de Türkiye bizim için iki dost ülke, iki komşumuz ateşkesi denetleme tedbirlerinde yer alacak”

-Aliyev ve Şoygu'nun görüşmesinden detaylar

( BAKÜ ) BAKÜ

Askeri Operasyon İlham Müzakere Başkent Forma 


- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu temaslarla bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Aliyev, “Hem Rusya hem de Türkiye bizim için iki dost ülke, iki komşumuz ateşkesi denetleme tedbirlerinde yer alacak” dedi.
Ermenistan ziyaretinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü’ye gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, temaslarına başladı.
Şoygu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aliyev’in Rusya Savunma Bakanı Şoygu başkanlığındaki Rus heyeti kabul ettiği belirtildi. Aliyev kabul sırasında yaptığı açıklamada, "Azerbaycan topraklarında ateşkesi denetleme merkezinin kurulması yönünde Rusya ile Türkiye arasındaki aktif müzakereleri de memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgede istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi için bunun çok önemli bir etken olduğuna inanıyoruz. Türkiye yönetimine ve şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a askeri operasyonların durdurulması için ön koşullarının sağlanmasında yer aldığı için teşekkür ederiz. Hem Rusya hem de Türkiye bizim için iki dost ülke, iki komşumuz ateşkesi denetleme tedbirlerinde yer alacak. Bu iki komşumuz arasında, aynı zamanda bölgesel işbirliği çerçevesinde karşılıklı faaliyet formatının güçlendiğini göstermektedir. Umuyorum ki bugünkü ateşkes ve Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi yönündeki planlarımız eğer Ermenistan tarafından olumlu karşılanırsa, bölgede yeni durumun, işbirliğinin, istikrarın ve güvenliğin güçlenmesi için koşullar meydana getirebilir. Bu, herkese fayda sağlar. Bölgemizde bulunan halklar da komşularımız da tüm dünya da daha güvenli olacaktır" dedi.
Kabul için Aliyev’e teşekkür eden Şoygu ise, ”Öncelikle, bizimle buluşmak ve en acil konulardan bazılarını tartışmak için zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bence Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin planı, tarihi bildirinin kabul edilmesinden sonra uzun sürmedi, ancak barış güçleri belirli mevziler aldı, yani 23 gözlem noktası var. Karayolu üzerindeki bu noktalar temas hattında güvenliği sağlamak için kontrol altına alındı. Çalışmalarımız bugün sonuç veriyor” ifadelerini kullandı.
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