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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Aldattığını iddia ettiği imam nikahlı karısını pompalı tüfekle yaraladı

Aldattığını iddia ettiği imam nikahlı karısını pompalı tüfekle yaraladı

Olay yerinden detay

Kıskançlık Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek Yüz Yüze 

-Kadından detay
-F.K’dan detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da bir kişi, kendisini aldattığı iddiasıyla imam nikahlı karısını pompalı tüfekle yaraladı. Olay, merkez Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi'nde kısıtlamada meydana geldi. İddiaya göre Selma T. İle imam nikahlı eşi F.K, kıskançlık meselesi yüzünden telefon ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle aracına binen F.K, Selma T.'nin evinin önüne geldi. Burada yüz yüze konuşan çift kavga etmeye başladı.
Bu sırada F.K, aracinda bulunan pompalı tüfeği alarak Selma T.'ye ateş etti. Bacağından ve karnından yaralanan Selma T., kanlar içerisinde yere yığılırken F.K., kaçtı. Durumu gören mahalle sakinleri sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selma T.'yi Yüksek Ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan F.K, bir süre sonra devriye gezen Jandarma ekiplerine teslim oldu. F.K.,ilk ifadesinde imam nikahlı eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
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