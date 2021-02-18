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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Alanya'da motosiklet hırsızı 3 kişi önce kameralara sonra polise yakalandı

Alanya'da motosiklet hırsızı 3 kişi önce kameralara sonra polise yakalandı

-Güvenlik kamerasından görüntü

Polis Merkezi Akalan Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız 

--Adliyeden detay görüntü
--Şüphelilerin adliyeye sevkinden görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı zamanlarda park halinde bırakılan 4 motosikleti çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin çalıntı motosikletle gelerek hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Alanya'nın farklı mahallelerinde park halinde olan 4 ayrı motosiklet hırsızlığı olduğu ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelisinin M.A. (21), Ş.G. (18) ve S.T. (16) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çalıntı motosikletleri Fığla Mahallesi’nde terk edilmiş halde buldu. Daha sonra polis, şüphelilerden M.A. ve Ş.G.’yi çalıntı motosikletleri almaya geldiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheli S.T. ise Manavgat ilçesindeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı motosiklet hırsızlık yaptılar Diğer yandan, şüphelilerin motosiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 şüphelinin çalıntı motosikletle geldiği apartman girişinden motosiklet alıp gittiği görülüyor. (EA-
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