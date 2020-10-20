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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Aksiyon filmlerini aratmayan operasyon: Mersin Limanı'nda 220 kilo kokain ele geçirildi

Aksiyon filmlerini aratmayan operasyon: Mersin Limanı'nda 220 kilo kokain ele geçirildi

Polis ekiplerinin tekneyle geyime operasyon düzenlemesi

Kokain Uyuşturucu Bild Narkotik 

-Geminin limandaki rıhtıma yanaşması
-Polis araçlarının gemiye yanaşması
-Polis ekipleri ve narkotik köpeğinin görüntüsü
-Konteynırın indirilmesi
-Köpek aracılığı ile arama yapılması
-Konteynırda ele geçirilen uyuşturucunun görüntüsü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin Limanı'nda kağıt yüklü konteynerde yapılan aramada 220 kilo kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, Brezilya'dan gelerek Mersin Limanı'na aktarması yapılan A4 kağıdı yüklü konteynırda arama yapıldı. Aramada, 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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