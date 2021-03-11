Aksiyon filmlerini aratmayan hırsızlık kamerada...Hırsızları engellemeye çalışan esnaf, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

-Zanlıların bir iş yerinden hırsızlık yaparken iş yeri sahibe yakalanması görüntüleri

-Şüphelilerin iş yeri sahibinin müdahale etmesiyle kaçarken iş yeri sahibine çarpma görüntüsü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beylikdüzü ve Esenyurt'ta iki ayrı iş yerinden hırsızlık yapan zanlılar, önce iş yeri sahibine sonra polise yakalandı. İş yeri sahibi suç üstü yakaladığı hırsızların önce aracına çarptı, ardından aşağı inerek yakalamaya çalıştı. İş yeri sahibi, kaçan hırsızların aracının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Beylikdüzü ve Esenyurt'ta bir gün arayla yaşanan iki hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti. Beylikdüzü'nde bir markete giren hırsızlar, kasadaki parayı ve raflardaki sigaraları çaldı. Aynı hırsızlar bir gün sonra ise Esenyurt'ta iş başındaydı. Bir dükkana girmeye çalışan hırsızlar, iş yeri sahibine yakalandı. Otomobili ile iş yerine gelen esnaf, hırsızların aracını görünce çarparak durdurmak istedi. Yakalanacağını anlayan hırsızlar araçlarına binip kaçmak istedi. Ancak aracından inen iş yeri sahibi de hırsızların peşine düştü. Bu sırada otomobillerine binen hırsızlar iş yeri sahibine de çarparak hızla kaçtı. O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı. Beylikdüzü ve Esenyurt'ta bir gün arayla yaşanan 2 hırsızlık polis ekiplerini harekete geçirdi. Hırsızların eşkalini belirleyen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların çalıntı plaka ile hırsızlık yaptıklarını belirledi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızların aracının dikiz aynasının kırık olduğunu gördü. Çalışmalarını bu yönde derinleştiren polis, belirlenen aracın Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde park halinde olduğunu tespit etti. Takibe alınan araca binmeye çalışan hırsızlık zanlılarından N.C.'yi, polis tarafından gözaltına alındı.



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