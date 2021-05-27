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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
AKSARAY - Yuvadan düşen şahin yavruları, itfaiye tarafından yerine bırakıldı

AKSARAY - Yuvadan düşen şahin yavruları, itfaiye tarafından yerine bırakıldı

- Kutudaki kuşlar - Yavru kuşların itfaiye eri tarafından yuvalarına konması - Kuş yuvası Aksaray 'da yuvadan düşen şahin yavruları, itfaiye tarafından yerine bırakıldıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da yuvalarından düşen şahin yavruları, itfaiye ekiplerince tekrar yerlerine konuldu. Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin çatısının altına yuva yapan şahinin 3 yavrusunun kaldırıma düştüğünü görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yavruları alarak Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü.Burada kontrolden geçirilen 3 yavru, itfaiye görevlileri tarafından merdivenle yuvaya ulaşılarak yerine konuldu.

İtfaiye Eri Irak Trol 

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