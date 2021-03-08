AKSARAY - Yağ tenekeleri içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
- Narkotik köpeği "Bixi"nin otomobilde arama yapması - Köpeğin tepki vermesi - Yağ tenekeleri içerisine gizlenmiş uyuşturucunun çıkartılama Aksaray 'da yağ tenekeleri içine gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği bulduAKSARAY (AA) - Aksaray 'da yağ tenekeleri içine gizlenmiş 8 kilo 100 gram uyuşturucuyu narkotik köpeği "Bixi" buldu, gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında Aksaray - Ankara kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yaptıkları yol uygulamasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.Otomobilde yapılan aramada, narkotik köpeği "Bixi"nin tepki vermesi üzerine yağ tenekelerinin içine gizlenmiş 8 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.Otomobildeki yabancı uyruklu M.Ş. (39), M.E. (21) ve K.G. (22) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım