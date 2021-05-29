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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AKSARAY - Trafik kazasında alt geçide düşen aracın sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

AKSARAY - Trafik kazasında alt geçide düşen aracın sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

- Aksaray 'da trafik kazası - Kaza yapan araçlar - Altgeçide düşen araç - Kaza yapan araçlardan birisinin çekiciye yüklenmesi - Acil servis önü ve ambulanslar Aksaray 'daki trafik kazasında araçtan fırlayarak alt geçide düşen sürücü öldü, 2 kişi yaralandıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Yusuf Gül (21) idaresindeki 68 ABV 227 plakalı otomobil, Ihlara Bulvarı TOKİ Kavşağı'nda, Murat İ'nin (44) kullandığı 68 AG 403 plakalı otomobil ile çarpıştı.Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Çarpışmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü Gül, yaklaşık 10 metre yükseklikteki köprüden alt geçide düşerek ağır yaralandı.Sürücü Murat İ. ile aynı araçtaki Alper Mutlu (35) yaralandı.Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis Trafik Kazası 

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