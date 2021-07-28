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AKSARAY - Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer, son yolculuğuna uğurlandı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AKSARAY - Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer, son yolculuğuna uğurlandı

AKSARAY - Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer, son yolculuğuna uğurlandı

- Şehidin cenazesinin köy meydanına getirilmesi - Tekbir getirilmesi - Cenaze namazı için toplanan vatandaşlar - Şehidin yakınları - Cenaze namazının kılınması - Helallik alınması ve dua edilmesi - Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun omuzda taşınmasıAKSARAY (AA) - Pençe Harekatı bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer, son yolculuğuna uğurlandı.

Operasyon Cenaze Çatışma Terörist Teröristler 

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