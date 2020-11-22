Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
AKSARAY - Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

AKSARAY - Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

- Yaralılara ambulansta ilk müdahalenin yapılması - Kaza yapan araçlardaki hasar Aksaray 'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da, Kovid - 19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Mustafa Ay (27) yönetimindeki 68 BB 072 plakalı kamyonet, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5746'ncı Sokak'ta, Ramazan Demirtaş (36) idaresindeki 68 AAG 279 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza mahalline çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Mustafa Ay (40), İbrahim Demirtaş (39) ve Ünal Ay yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İlk Müdahale Polis Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement