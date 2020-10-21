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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin ‘emniyet mahrem yapılanmasına” operasyon

Aksaray merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin ‘emniyet mahrem yapılanmasına” operasyon

Şüphelilerin hastane geliş gidiş görüntüsü

( AKSARAY ) AKSARAY

Hastane Yakalama Kararı Akkale Harekete Geç Terör Örgütü 


- Aksaray merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nın “Emniyet Mahrem Yapılanması”na yönelik gerçekleştirilen operasyonda eski ihraç emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 17 eski emniyet mensubu gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerini engellemek ve deşifre etme çalışmaları kapsamında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski ihraç emniyet müdürlerinin de bulunduğu eski emniyet mensuplarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Aksaray merkezli, Konya, Niğde, Mersin, Adana, Ankara, Kayseri, İzmir ve Çanakkale illerinde 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 emniyet mensubu gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Aksaray Emniyetine götürüldü. (YC-AH-
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