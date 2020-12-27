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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

drone görüntüsü

Polis 

-Cadde ve sokakların görüntüsü
-Polis ekiplerinin uygulaması
-detay görüntüler

( AKSARAY -DRONE) AKSARAY

- Korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Aksaray’da sessizlik hakim. Sokaklar ve caddeler boş görüntülendi. Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına Aksaray halkı yasağa uydu. 2 gündür sessizliğin hakim olduğu kentte meydanlar kuşlara, sokak ve caddelerde görevlilere kaldı. Kentin yoğun bölgeleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş görüntüledi. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu görüntülenirken polisin kent merkezinde belirlenen noktalarda denetimleri aralıksız sürüyor.
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