AKSARAY - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
- 15 Temmuz Milli İrade Meydanındaki tören alanından görüntüler - Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ın Atatürk Anıtına çelenk sunması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması - Yıldız'ın konuşmasıAKSARAY (AA) - Aksaray 'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
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