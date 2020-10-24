Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Akşam saatlerinde çıkan yangınlar itfaiyeyi alarma geçirdi

Akşam saatlerinde çıkan yangınlar itfaiyeyi alarma geçirdi

Üç köprü mevkiinde meydana gelen yangında evin alev alev yanması(Vatandaş kamerası)

Ahşap Ev Jandarma Kamera Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi
-Yangın mevkinde bulunan itfaiye ekiplerinden görüntü
-Şehir merkezinde hukuk bürolarının bulunduğu işmerkezinde çıkan yangına itfaiyte ekiplerinin müdahale etmesi
-Genel ve detay

( DÜZCE )-Metruk ev yandı, dumanlardan göz gözü görmedi DÜZCE

- Düzce’de akşam saatlerinde meydana gelen 2 ayrı yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu. Metruk ev alev alev yanarken, bölgeyi kaplayan dumanlar nedeniyle göz gözü görmedi. Akşam saatlerinde Düzce’de iki farklı bölgede meydana gelen yangınlar nedeniyle itfaiye alarma geçti. Düzce Merkeze bağlı Üçköprü mevkiinde metruk bir evde meydana gelen yangında metruk ahşap ev alev alev yandı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine yangına Düzce Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Ekipleri müdahale etti. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi. Evin ahşap oluşu ne rüzgar nedeniyle çıkan duymanlar bölgeyi kaplayınca görme mesafesi kısaldı, göz gözü görmedi. Meydana gelen diğer yangın ise Düzce Kent Merkezinde Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Hukuk bürolarının bulunduğu bir iş merkezindeki bir hukuk bürosunda meydana geldi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangına Düzce Belediye İtfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan alevler büyümeden söndürüldü. Meydana gelen diğer yangın ise Polis ve jandarma ekipleri her iki yangınla ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı