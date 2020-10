Akşam saatlerinde çıkan yangınlar itfaiyeyi alarma geçirdi

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-Yangın mevkinde bulunan itfaiye ekiplerinden görüntü

-Şehir merkezinde hukuk bürolarının bulunduğu işmerkezinde çıkan yangına itfaiyte ekiplerinin müdahale etmesi

-Genel ve detay



( DÜZCE )-Metruk ev yandı, dumanlardan göz gözü görmedi DÜZCE



- Düzce’de akşam saatlerinde meydana gelen 2 ayrı yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu. Metruk ev alev alev yanarken, bölgeyi kaplayan dumanlar nedeniyle göz gözü görmedi. Akşam saatlerinde Düzce’de iki farklı bölgede meydana gelen yangınlar nedeniyle itfaiye alarma geçti. Düzce Merkeze bağlı Üçköprü mevkiinde metruk bir evde meydana gelen yangında metruk ahşap ev alev alev yandı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine yangına Düzce Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Ekipleri müdahale etti. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi. Evin ahşap oluşu ne rüzgar nedeniyle çıkan duymanlar bölgeyi kaplayınca görme mesafesi kısaldı, göz gözü görmedi. Meydana gelen diğer yangın ise Düzce Kent Merkezinde Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Hukuk bürolarının bulunduğu bir iş merkezindeki bir hukuk bürosunda meydana geldi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangına Düzce Belediye İtfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan alevler büyümeden söndürüldü. Meydana gelen diğer yangın ise Polis ve jandarma ekipleri her iki yangınla ilgili inceleme başlattı.



loading...