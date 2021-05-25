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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Hastane önünden görüntü

Hastane Jandarma Pompalı Tüfek 

-jandarma ekiplerinden görüntü
-genel detaylar

( ÇORUM ) -- Pompalı tüfekle vurulan genç hastanede hayatını kaybetti ÇORUM

- Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki akraba arasında çıkan kavgada kan aktı. Kavgada tüfekle vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Kaledere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca çocukları oldukları öğrenilen M.K. (19) ve 15 yaşındaki E.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K. pompalı tüfek ile M.K.'ya ateş ederek yaraladı. Olayı gören köylülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan M.K. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin vefat haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SŞ-KA
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