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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Akaryakıt istasyonunda karşılaşan husumetli iki kişinin kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Akaryakıt istasyonunda karşılaşan husumetli iki kişinin kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı

- Olay yerinden görüntüler

Sağlık Ekibi Güvenlik Önlemi Akaryakıt İstasyonu Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

-- Polis ekiplerinin çalışmasından görüntüler
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kişi akaryakıt istasyonunda karşılaştı. Çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Kayseri - Malatya Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan iki kişi karşılaştı. Çıkan tartışma büyüyünce, şahıslar yanlarında bulundurdukları bıçakla birbirlerine saldırdı. Kavgada Yusuf T. (25) vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ambulansla yaralı Yusuf T.'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yusuf T.'nin hayati tehlikesinin ulunduğu öğrenildi. Güvenlik şeridi çeken polis, her iki tarafın da otomobillerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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