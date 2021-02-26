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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
AK Partili Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstiklal Caddesinde doğum günü kutlaması

AK Partili Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstiklal Caddesinde doğum günü kutlaması

Gruptan görüntü

Doğum Günü Kalaba Alabalık Forma Sizce 

-Pankarttan görüntü
-Slogan atan gruptan görüntü
-Beyoğlu Belediye Başkanından görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Atlas Sineması’nın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlar tarafından coşku ile karşılandı. Doğum günü dolayısıyla Erdoğan'a 'Doğum günün kutlu olsun Reis' pankartı açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki Atlas Sinemasını açılışına katıldı.
Açılış sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan salondan ayrıldığı esnada AK Parti Beyoğlu Gençlik Kolları tarafından coşku ile karşılandı. Doğum günü dolayısıyla ‘Doğum günün kutlu olsun Reis’ pankartı açan partililer bir süre slogan atmaya devam etti. Seslerini duyurmak isteyen gençleri gören Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız kalabalık grubun yanına geldi. Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kasımpaşa sporlu formasının olduğu pasta ile fotoğraf çekilen grup daha sonra sessizce buradan ayrıldı. (SB- MB-
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