AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan son yolculuğuna uğurlanıyor

-Detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde tören düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.

51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde tören düzenleniyor. Töre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı.

Yapılan törenin ardından Esayan’ın cenazesi Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedilecek.



loading...