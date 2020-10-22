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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan son yolculuğuna uğurlanıyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan son yolculuğuna uğurlanıyor

Erdoğan'dan görüntü

Cenaze 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde tören düzenleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.
51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde tören düzenleniyor. Töre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı.
Yapılan törenin ardından Esayan’ın cenazesi Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedilecek.
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