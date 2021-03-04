AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

-Cami önünde Çiğdem Karaaslan taziyeleri kabul etmesi

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geliş ve aileye taziye dilemesi

-Süleyman Soylu'yu getiren helikopter havada

-Çiğden Karaaslan cenaze başında dua etmesi

-Cenaze namazı ve cenazenin cenaze aracına götürülüşü

-Abide Özkal'ın fotoğrafı



( SAMSUN )- Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı SAMSUN



- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın annesi Abide Özkal (66), son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın annesi Abide Özkal, bir süredir tedavi gördüğü Ankara’da dün hayatını kaybetmişti. Özkal'ın naaşı, bugün Samsun'un Alaçam ilçesi Şadibey Camisi'nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Alaçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Fatma Betül Sayan Kaya, Hamza Dağ, AK Parti Samsun milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.





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