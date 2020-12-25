-Özhaseki açıklaması

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( NİĞDE ) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Amacımız faydalı olmak, belediyelerin önünü açmak" NİĞDE



- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Niğde temasları kapsamında yaptığı açıklamada, "Amacımız belediyelerimize faydalı olmak, yardımcı olmak, onların önünü açmak. Eğer onların tıkandıkları yerler varsa nasıl açılacağı konusunda yol göstermek" dedi.

Çeşitli ziyaretler için Niğde'ye gelen Özhaseki, ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada açıklamada bulunan Özhaseki, “Arkadaşlarımız, gittikleri illerde seçim öncesinde söylenen ve yapılanları dikkatle izliyorlar. Vatandaş ne düşünüyor, ne söylüyor onları dikkate alıyoruz. Adeta şehrin röntgenini çekiyoruz, sonra başta il başkanımız olmak üzere belediyeci arkadaşlarımızla bizdeki bilgileri paylaşıyoruz. Amacımız belediyelerimize faydalı olmak, yardımcı olmak, onların önünü açmak. Eğer onların tıkandıkları yerler varsa nasıl açılacağı konusunda yol göstermek" dedi.

Özhaseki gönül belediyeciliği anlamında güzel adımlar attıklarını sözlerine ekleyerek, "Eskiden yurt dışına her gittiğimde hayıflanırdım, dönüşte moralim bozulurdu, 'niye bunlar bizde yok' diye. Oradaki şehircilikle bizim şehirciliğimiz arasında dağlar kadar fark vardı. Adeta 100 yıl vardı. Çok şükür, yaptığımız hizmetlerle 15-20 sene içerisinde aradaki farkı büyük ölçüde kapattık. Artık bizim şehirlerimizde de Avrupa'da gözüken birçok hizmet gözükmeye başladı.

Şehirlerimizin marka değerleri öne çıkmaya başladı.

Son dönemde de özellikle cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gönül belediyeciliği anlamında da güzel adımlar atıyoruz. Son belediyeler, algı operasyonuyla uğraşırken sosyal medyada kurdukları trollerle hiç iş yapmadıkları halde yapıyormuş gibi hava verirken Allah'a hamt olsun bizim arkadaşlarımız şehirlerde en temel ihtiyaçlardan başlayarak en doğru adımları atıyor. Ama bu işleri yaparken de tabiki parti olarak tek şartımız, vatandaşın gönlünü kazanmak. Ne kadar yol yaparsanız yapın, ne kadar park yaparsanız yapın, eğer vatandaşın gönlünü kazanamamışsanız, bir teyzemi kırmışsanız, bir amcanın yüzüne gülmemişseniz, selam vermemişseniz, öyle bir belediye başkanı biz istemiyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Özhaseki, il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla basına kapalı istişare toplantısı yaptı.Cuma namazını tarihi Alaaddin Camisinde kılan Özhaseki, kale bölgesi ve kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Özhaseki, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i makamında ziyaret etti.



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