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Ailesiyle tartışıp sinir krizi geçiren şahıs ortalığı birbirine kattı...Polisin silahını almaya çalışan şahıs etkisiz hale getirildi
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ailesiyle tartışıp sinir krizi geçiren şahıs ortalığı birbirine kattı...Polisin silahını almaya çalışan şahıs etkisiz hale getirildi

Ailesiyle tartışıp sinir krizi geçiren şahıs ortalığı birbirine kattı...Polisin silahını almaya çalışan şahıs etkisiz hale getirildi

Polis ile şahsın tartışması

Uyuşturucu Polis Memuru Çekim Gözaltı Polis Ekipleri 

-Şahsın polis memurunun silahına uzanması
-Şahsın direnmesi
-Polislerin müdahalesi
-Polislerin kelepçeyi takma anları
-Gazeteciye küfür etmesi
-Gazeteciye tekme atması
-Şahsın arabaya bindirilmesi
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Beşiktaş’ta bir şahıs polisin silahını almaya çalıştı ortalık karıştı- Şahıs çekim yapan gazeteciye hakaretler ve küfürler etti İSTANBUL

- Beşiktaş’ta Emrah K. isimli bir şahıs anne ve ablası ile tartışarak sinir krizi geçirdi. Olaya müdahale eden polis memurunun silahını almaya çalışan şahıs güçlükle sakinleştirildi. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. Zanlı, polis ekiplerine ve çekim yapan gazetecilere de küfür etti. Olay saat dün 16.15 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü Emrah K. annesi ve ablası ile kaldırımda tartışmaya başladı.
Devriye gezen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olayı görünce müdahale etti. Polisler Emrah K. yı sakinleştirmek istedi ancak direnen Emrah K. polis memurunun silahını almaya çalıştı. Bölgeye Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi. Çevreye hakaretler eden eden ve polise zorluk çıkartan şahıs, uzun uğraşlar sonunda gözaltına alındı. O anlarda şahsın annesi baygınlık geçirerek yere çöktü. Görüntü alan bir gazeteciye de saldıran şahıs polis arabasına zorla götürülürken şahıs gazeteciye tekme attı. Polis arabasına bindirilen şahıs gözaltına alınarak Beşiktaş Polis Merkezi'ne götürüldü. Emrah K. nın uyuşturucu ve benzeri suçlardan 23 adet kaydı olduğu öğrenildi.
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