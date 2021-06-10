AĞRI - Varank: 'Emek yoğun sektörleri bölgemize çekerek işsizliği bitirme noktasında önemli adımlar atacağız'
AĞRI - Varank: "Emek yoğun sektörleri bölgemize çekerek işsizliği bitirme noktasında önemli adımlar atacağız" - Bakanların gelişi - "Koza Altın Temel Atma Töreni" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıAĞRI (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koza Altın Temel Atma Töreni'ne katıldı. (1)
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