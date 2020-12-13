Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
AĞRI - Sobadan çıkan yangında yaşlı vatandaş yaralandı

AĞRI - Sobadan çıkan yangında yaşlı vatandaş yaralandı

- Yangın anının görüntüsü - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları Ağrı 'da sobadan çıkan yangında 82 yaşındaki kişi yaralandıAĞRI (AA) - Ağrı 'da sobadan çıkan yangında evde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Gıyas Kahriman yaralandı.İl merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Tezeren köyünde yalnız yaşayan Kahriman, uyumadan önce sobayı yaktı.Sobadan çıkan alevlerin sıçramasıyla evde yangın çıktı.Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Vatandaşlarca evden çıkarılan Kahriman, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kahriman'ın vücudunun çeşitli yerlerinde üçüncü ve ikinci derece yanıkların oluştuğu öğrenildi.

Jandarma Sağlık Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement