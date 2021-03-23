AĞRI - Şiddetli fırtına köydeki evlerin çatılarını uçurdu
- Doğubayazıt ilçesine bağlı Tutumlu köyünde fırtına nedeniyle evlerin çatılarında hasar oluşması - Yere düşen çatılar - Bir evin çatısının tamamen yerinden sökülmesi Ağrı 'da fırtına köy evlerinin çatısını uçurduAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Tutumlu köyünde etkili olan fırtına, evlerin çatısında hasara yol açtı.İlçede etkili olan fırtına, yüksek rakımlı köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.Tutumlu köyünde bazı evlerin çatıları uçarak etrafa savruldu.Köydeki bazı bahçe kapıları da fırtınanın etkisiyle yerinden çıktı.
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