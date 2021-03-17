Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AĞRI - Sağlık ekipleri köyden sedyeyle aldıkları hastayı 2 kilometre uzakta bekleyen ambulansa taşıdı

AĞRI - Sağlık ekipleri köyden sedyeyle aldıkları hastayı 2 kilometre uzakta bekleyen ambulansa taşıdı

- Ağrı 'da sağlık ekiplerini taşıyan ambulansın çamura saplanması - Sağlık ekiplerinin köydeki vatandaşı sedyeyle taşıması - Hasta vatandaşın ambulansa ulaştırılması Ağrı 'da sağlık ekipleri köyden sedyeyle aldıkları hastayı 2 kilometre uzakta bekleyen ambulansa taşıdıAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde sağlık ekipleri, yoldaki çamur nedeniyle araçların gidemediği köydeki hastayı sedyeyle 2 kilometre uzakta bekleyen ambulansa taşıdı.Atakum köyünde yaşayan Mustafa Kılıç'ın aniden rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.Bölgeye hareket eden ekipler, köy yolundaki çamur nedeniyle ambulans ilerleyemedi.Kalan yolu yürüyen ekipler, yetiştikleri hastayı, ilk müdahalesini yaparak köylülerin de yardımıyla sedyeyle 2 kilometre mesafedeki ambulansa taşıdı.Kılıç, Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement