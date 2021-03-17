AĞRI - Sağlık ekipleri köyden sedyeyle aldıkları hastayı 2 kilometre uzakta bekleyen ambulansa taşıdı
- Ağrı 'da sağlık ekiplerini taşıyan ambulansın çamura saplanması - Sağlık ekiplerinin köydeki vatandaşı sedyeyle taşıması - Hasta vatandaşın ambulansa ulaştırılması Ağrı 'da sağlık ekipleri köyden sedyeyle aldıkları hastayı 2 kilometre uzakta bekleyen ambulansa taşıdıAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde sağlık ekipleri, yoldaki çamur nedeniyle araçların gidemediği köydeki hastayı sedyeyle 2 kilometre uzakta bekleyen ambulansa taşıdı.Atakum köyünde yaşayan Mustafa Kılıç'ın aniden rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.Bölgeye hareket eden ekipler, köy yolundaki çamur nedeniyle ambulans ilerleyemedi.Kalan yolu yürüyen ekipler, yetiştikleri hastayı, ilk müdahalesini yaparak köylülerin de yardımıyla sedyeyle 2 kilometre mesafedeki ambulansa taşıdı.Kılıç, Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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