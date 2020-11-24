AĞRI - Doğu'da soğuk hava nedeniyle dereler ile araç ve evlerin camları buz tuttu
- Kısmen donan Taşlıçay Deresi - Buz parçaları - Nehrin yüzeyindeki buz parçaları - Camları donan araçlarDoğu'da soğuk hava nedeniyle dereler ile araç ve evlerin camları buz tuttuAĞRI (AA) - Kars, Ardahan ve Ağrı 'da soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Ağrı 'da da özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava, yaşamı zorlaştırdı.Soğuk hava nedeniyle Taşlıçay Deresi'nin yüzeyi kısmen donarak buz tuttu. Park halindeki çok sayıda aracın camında buzlanmalar oluştu. Bazı vatandaşlar da soğuk havaya karşı araçlarının üstünü battaniyelerle öreterek önlem almaya çalıştı. - Ardahan Ardahan'da da etkili olan soğuk hava nedeniyle araçların üzerinde ve camlarında kırağı oluştu. Kaptanpaşa Mahallesi'nde esnaf, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için belirli alanlara yem bıraktı. Esnaf Gökhan Çelik, "Kuşlar da bir can, aç kalmasınlar diye sabahın belli saatlerinde yem bırakıyoruz. Kentte soğuk hava etkili olduğu için onları unutmayacağız, aç bırakmayacağız." diye konuştu.
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