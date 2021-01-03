Ağrı’da yoğun sis...Çatılarda buz sarkıtları oluştu, vatandaşlar araçlarına battaniye örttü

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( AĞRI ) AĞRI



- Ağrı’da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.Dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü Ağrı’da termometreler gece eksi 18 dereceyi gösterdi. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu trafikte görüş mesafesini düşürdü. Trafiğe çıkan ve zor anlar yaşayan sürücüler araçlarınınfarlarını yakarak seyir etti.Öte yandan dondurucu soğuklar nedeniyle iş yerlerinin camları buz tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile örttü.



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