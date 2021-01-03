Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Ağrı’da yoğun sis...Çatılarda buz sarkıtları oluştu, vatandaşlar araçlarına battaniye örttü

Ağrı’da yoğun sis...Çatılarda buz sarkıtları oluştu, vatandaşlar araçlarına battaniye örttü

sis görüntüsü

Buz Sarkıtları 

-araçlardan görüntü
-sarkıtlardan görüntü
-detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.Dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü Ağrı’da termometreler gece eksi 18 dereceyi gösterdi. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu trafikte görüş mesafesini düşürdü. Trafiğe çıkan ve zor anlar yaşayan sürücüler araçlarınınfarlarını yakarak seyir etti.Öte yandan dondurucu soğuklar nedeniyle iş yerlerinin camları buz tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile örttü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı