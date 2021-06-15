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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Ağrı’da kurbanlıklar pandemi gölgesinde görücüye çıktı

Ağrı’da kurbanlıklar pandemi gölgesinde görücüye çıktı

- Ağrı’da besicilerin özenle yetiştirdiği binlerce kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan Doğu’dan Batı’ya gönderilmek için hazırlanıyor

Gesi Hayvancılık Hayvan 

-- Detay görüntüler

( AĞRI ) - AĞRI

- Ağrı’da besicilerin özenle yetiştirdiği binlerce kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan Doğu’dan Batı’ya gönderilmek için hazırlanıyor. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi’nin önde gelen hayvancılık merkezi olan Ağrı’da, vatandaşlar kış boyunca özenle yetiştirdiği binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanı görücüye çıkardı. Özelikle büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatının başlamasıyla ilçe ve köylerden gelen vatandaşlar, Ağrı Canlı Hayvan Pazarı’nda hareketliliği arttırdı. “Piyasa şu an pandeminin de etkisiyle sıkıntılı” Hayvan satışlarının pandemiden etkilendiğini söyleyen besicilerden Ahmet Sülüm, “Hayvancılıkla uğraşıyorum. Kurban piyasası şu an düşük. Yem ve saman fiyatlarının yüksek olması bizim piyasaya yansıyor. 12 bin 500’e aldığım hayvanı bugün 10 bin 700’e sattım. Baktım götürüp getirmeme rağmen satamıyorum, ucuz ucuz verdim ki elimden çıkaramıyoruz. Piyasa şu an pandeminin de etkisiyle sıkıntılı. Pandemiden dolayı da büyük sıkıntıdayız. Tarım Bakanlığı’nın bir girişimde bulunması bizleri memnun edecek.” İfadeleri kullandı. Geçen seneye göre hayvan fiyatlarında artış olduğunu söyleyen besiciler ise “Şu anda batıya hayvan sevk eden esnaf arkadaşlarımız korkarak hayvanlarını gönderiyor. Geçen seneye oranla hayvan fiyatlarında biraz artış olmuş olsa da maliyetinde de artış oldu.” Şeklinde konuştu (MG-AT)
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