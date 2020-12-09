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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ağrı’da etkili olan kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı

Ağrı’da etkili olan kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı

-Yollarda kar ve sisin etkili olduğu alanlarda çekilen görüntüler

Taksi Şoförü İran Kar Yağışı 

--Taksici Ali Aslan ile yapılan röportaj

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da etkisini arttıran kar ve oluşan sis nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Ağrı’ya bu sene geç gelen ancak sabah saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Özellikle Ağrı-İran yolu üzerinde etkisini arttıran kar yağışı ve oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi de oldukça düştü. Kar yağışının etkisini arttırmasından dolayı yolculuk esnasında zor anlar geçirdiğini söyleyen taksici Ali Aslan, zorlandığı anlarda durup hava düzelene kadar beklediğini ifade etti.
‘Kar ve sis nedeniyle zaman zaman önümüzü görmekte güçlük çekiyoruz’ Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kendilerini de zor zamanların beklediğini belirten taksi şoförü Ali Aslan, “Şu anda Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine yolcu götürüyorum. Kar yağışı etkili aynı zamanda sis oluşmuş durumda. Kar ve sis nedeniyle zaman zaman önümüzü görmekte güçlük çekiyoruz. Diğer bütün arkadaşlarımızı aradık ve onlara kar yağışının etkisini arttırdığını zaman zaman oluşan sis nedeniyle yollardaki durumun daha da zorlaştığını ve gerekli bütün tedbirleri almaları gerektiğini onlara aktardık. Allah kazadan beladan korusun. Biz de şu anda aracımızı yolun kenarına çekerek 5 dakika dinlenelim dedik. Havanın düzelmesini bekliyoruz. Hava düzeldiği anda tekrar yolumuza devam edeceğiz.” dedi.
(SA-
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