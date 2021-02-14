Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Ağlayarak video çekip sosyal medyadan paylaşan o genç kız konuştu: “Öleceğimi düşünüp aklıma ilk gelen şeyi yaptım”

Ağlayarak video çekip sosyal medyadan paylaşan o genç kız konuştu: “Öleceğimi düşünüp aklıma ilk gelen şeyi yaptım”

Şerife Sakin röp.

Sosyal Medya Genç Kız Canlı Yayın Sokak Köpekleri Karahisar 

-Şerife Sakin’in köpeklerle ilgilenmesinden detay
-arşiv görüntüler

( AFYON KARAHİSAR)- Şerife Sakin:- “O an birilerine sesimi duyurmak istedim” AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da köpeklere ıslık çalma meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 şahıs tarafından tehdit ve hakarete maruz kaldığı için sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak yaşadığı korkuyu anlatan genç kız, “Öleceğimi düşünüp aklıma ilk gelen şeyi yaptım. O an birilerine sesimi duyurmak istedim” dedi.
Afyonkarahisar’ın Erenler Mahallesi'nde gece geç saatlerde yaşanan olayda Emre K. (24) ve İhsan K. (34) isimli şahıslar ile Şerife Sakin (29) isimli genç kız arasında sokak köpeklerine ıslık çalma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, şahıslar genç kızı tehdit ederek evine saldırmaya çalıştı. Bu esnada Sakin polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler olaya müdahale ederken, Sakin de sosyal medyadan canlı yayın yaparak yaşadığı korkuyu anlattı. Genç kızın video çektiği esnada gelen silah sesleri ise dikkatlerden kaçmadı. Genç kız yaşadığı korkuyu gözyaşları içinde anlattı. Olayın ardından gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edilirken, şahıslar ile birlikte olayda kullandıkları öne sürülen kalasta delil olarak savcılığa götürüldü.“Bana ve aileme küfürler etmeye başladılar”Yaşanan olay sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Sakin, olayın tamamen köpeklere ıslık çalma meselesi yüzünden çıktığını öne sürdü. Çok korktuğunu söyleyen Sakin, “Ben sokak köpeklerinin kavga ettiğini düşünerek, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı pencereden ıslık çaldım. Bu esnada iki tanımadığım ve sonradan alkollü olduğunu öğrendiğim iki erkek şahıs rahatsız oldu ve benim oturduğum binaya doğru yürüyerek bağırmaya başladı.
Sonra bana ve aileme küfürler etmeye başladılar. Köpekleri de, seni de aileni de şöyle böyle yaparız dediler. Sonrasında da ben polisi aradım” dedi.
“O esnada silah sesleri duydum”Olaya önce çarşı ve mahalle bekçilerinin müdahale ettiğini belirten Sakin, sonrasında şahısların bekçilere mukavemet gösterdiklerini iddia ederek şunları söyledi:“Şahıslar araca binmek istemedi ve onları darp etmeye çalıştı. Bende pencereden ayrıldım ve içeri girdim. O esnada silah sesleri duydum ve beni ölümle tehdit ettikleri için şahısların silahlı olduğunu sandım, öleceğimi düşünüp aklıma ilk gelen şeyi yaptım. O an birilerine sesimi duyurmak istedim. Aslında silah sesleri şahıslar zorluk çıkardığı için polis ve bekçilerin havaya açtıkları uyarı ateşiymiş.”
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı